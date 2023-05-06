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З початку року ТЕС ДТЕК згенерували 4,5 млрд кВт-г електроенергії

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Субота 06 травня 2023 14:15
З початку року ТЕС ДТЕК згенерували 4,5 млрд кВт-г електроенергії Фото: з початку року ТЕС ДТЕК згенерували 4,5 млрд кВт-г електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

З початку 2023 року теплоелектростанції "ДТЕК Енерго" згенерували в українську енергосистему майже 4,5 млрд кВт*год електроенергії, що еквівалентні середньому споживанню близько 1,5 млн родин протягом цілого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"В умовах війни і атак ворога теплова генерація "ДТЕК Енерго" продовжує підтримувати стійкість української енергосистеми своїми балансуючими потужностями. У січні - квітні цього року ТЕС компанії згенерували в українську енергосистему майже 4,5 млрд кВт*год електроенергії", - йдеться в ньому.

За словами генерального директора компанії Ільдара Салєєва, з вересня теплова генерація ДТЕК була атакована 32 рази і на відновлення пошкодженого та зруйнованого обладнання ТЕС компанії потрібно понад 6,5 млрд грн.

"Попри це і обстріли, що продовжуються, енергетики роблять все можливе, щоб підтримувати стійкість української енергосистеми маневровими потужностями", - підкреслив Салєєв.

Нагадаємо, протягом поточного тижня окупанти двічі обстріляли одну з теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго", внаслідок чого серйозно постраждало обладнання ТЕС.

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ДТЕК Електроенергія
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