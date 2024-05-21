З початку року БЕБ вилучило понад 14 млн контрафактних пачок цигарок

За останні пів року правоохоронці в рамках роботи Міжвідомчої робочої групи вилучили майже 14,4 мільйона пачок сигарет. Лише з них до бюджету не надійшло понад 706 млн грн податків. Всього, за оцінками аналітиків, з початку 2024 року БЕБ упередило ненадходження до бюджету 339,4 млн грн акцизного податку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БЕБ.

Сигарети, що вилучаються в рамках розслідування кримінальних проваджень, направляються на експертизу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Також туди надсилають електронні сигарети. Нікотин в таких сигаретах сольовий та дещо відрізняється від того, що знаходиться в тютюновій рослині.

Більшість такої тютюнової продукції має підроблені марки акцизного податку України або маркування Duty Free. Водночас, на думку експертів, головна їх відмінність – якість. Адже підробні сигарети виготовляють без дотримання стандартів та контролю, з неякісної сировини та з порушенням технологічних процесів.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Прем’єр-міністр України дав доручення щодо активізації протидії незаконному обігу підакцизних товарів, тобто алкогольних напоїв, тютюнових виробів тощо.

На виконання доручення була створена міжвідомча робоча група. До її складу увійшли Бюро економічної безпеки України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Державна аудиторська служба України та інші правоохоронні органи. Координацію роботи групи здійснює БЕБ.

За даними проєкту “Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні”, що проводить Kantar Україна, на початку 2024 року рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами вперше знизився до 19,1% проти 25,7% наприкінці 2023 року.