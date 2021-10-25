У побережья Канады произошел пожар на судне с химикатами

У тихоокеанского побережья Канады на судне с химикатами Zim Kingston произошел пожар. С корабля выходит токсичный газ, 16 человек были эвакуированы с судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBC .

Суда реагирования провели ночь, охлаждая внешнюю часть корабля водой, но не смогли потушить пламя из-за химикатов.

Официальные лица заявили, что "нет опасности для безопасности" людей на суше.

Судно было на пути в Ванкувер и находилось примерно в восьми километрах от берега, когда загорелось. Горело 10 контейнеров. На судне было более 52 тысяч кг химикатов, находящихся в двух горящих контейнерах.