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У побережья Канады произошел пожар на судне с химикатами

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Канада, Понедельник 25 октября 2021 05:22
У побережья Канады произошел пожар на судне с химикатами Фото: у побережья Канады произошел пожар на судне с химикатами (facebook.com/rcmpgrc7)
Автор: Анна Полисученко

У тихоокеанского побережья Канады на судне с химикатами Zim Kingston произошел пожар. С корабля выходит токсичный газ, 16 человек были эвакуированы с судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBC.

Суда реагирования провели ночь, охлаждая внешнюю часть корабля водой, но не смогли потушить пламя из-за химикатов.

Официальные лица заявили, что "нет опасности для безопасности" людей на суше.

Судно было на пути в Ванкувер и находилось примерно в восьми километрах от берега, когда загорелось. Горело 10 контейнеров. На судне было более 52 тысяч кг химикатов, находящихся в двух горящих контейнерах.

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