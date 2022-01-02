Побег в диктатуру. Житель Южной Кореи перебежал в КНДР
Житель Южной Кореи совершил побег в КНДР. Южнокорейские военные объявили о пересечении сухопутной границы с Северной Кореей неизвестным соотечественником.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.
"Мы начали операцию по поимке человека в демилитаризованной зоне. Но из-за различных географических условий, включая горный рельеф, мы не смогли этого сделать", - сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов (JCS) на условиях анонимности.
Беглеца визуально заметили движущимся на север через военную демаркационную линию около 22:40 в субботу, 1 января, через 80 минут после обнаружения аппаратом наблюдения, установленным в "особо укрепленном приграничном районе". Тем не менее задержать его так и не смогли.
Пытаясь выявить беглеца с помощью оборудования для мониторинга, военные обнаружили, что неизвестный пробрался через забор из колючей проволоки, чтобы проникнуть в демилитаризованную зону. Таким образом, военные несколько часов были в неведении о нарушении границы.
В воскресенье утром южнокорейские власти направили сообщение Северной Корее об инциденте на границе.
Напомним, ранее в ООН сообщили, что власти КНДР ужесточили ограничения на передвижение и закрыли границы. В частности, "расстреливают каждого, кто пытается въехать в страну или выехать из нее".