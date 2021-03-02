Плохая кредитная история: откуда она взялась и как ее исправить?

“Кредиторы отличаются лучшей памятью, чем должники,” - сказал когда-то Бенджамин Франклин, знакомый каждому из нас по портрету на стодолларовой купюре. В современном банковском деле это изречение материализовалось в понятие “кредитная история”, которая представляет собой информацию о том, как заемщик выполняет свои обязательства по кредитам: выплачивает ли вовремя, имеет ли непогашенные займы, а также когда и сколько кредитов он брал.

Ваша кредитная история влияет не только на условия будущих кредитов, но и на возможность взять жилье в ипотеку, на стоимость страховки, а в отдельных случаях и на перспективы устроиться на работу в международную компанию.

Где хранится кредитная история и как ее проверить

Кредитные истории граждан хранятся не в каждом банке по отдельности, а в специальных учреждениях - бюро кредитных историй. В них информация о выдачах и погашениях кредитов сберегается в виде подробных персональных досье. В них же рассчитывается кредитный рейтинг заемщика - оценка его надежности и платежеспособности. Каждый украинец имеет право раз в год получить у БКИ свою кредитную историю бесплатно.

Самых авторитетных бюро кредитных историй в Украине три:

Украинское бюро кредитных историй (www.ubki.ua)

Первое всеукраинское бюро кредитных историй (www.pvbki.com)

Международное бюро кредитных историй (credithistory.com.ua).

Когда банку или микрофинансовой организации поступает заявка на кредит, они делают запрос о потенциальном клиенте в БКИ и уже на основании данных оттуда принимают решение. Вот почему при проблемах с кредитом в одном банке вам с большой вероятностью будут отказывать в кредитовании везде.

Как портится кредитная история

После собственно неуплаты по кредиту, самое большое зло - просроченные платежи. Даже если они будут полностью погашены со всеми штрафами и пенями, самого факта просрочки будет достаточно, чтобы такой заемщик стал ненадежным клиентом в глазах банков и МФО. Наихудший вариант для кредитной истории - когда просрочка составляет более 30 дней. Но и небольшие периодические просрочки могут понизить кредитный рейтинг и шансы на выгодные условия следующего кредита.

Причины плохой кредитной истории:

Невыплаченные вовремя кредиты и займы, в том числе платежи по кредитным картам, рассрочке и другим банковским продуктам.

Недоплата буквально каких-то копеек повлечет за собой незакрытую задолженность. Что делать: проверить свою кредитную историю, выяснить, где образовался долг, и погасить его со всеми штрафами и комиссиями.

Ошибки в документах, допущенные сотрудниками банка, сбои в базах данных.

Такое периодически случается даже с теми, кто не брал кредиты вообще. Особенно актуально для людей с распространенными ФИО. Как решить: обращаться в банк с требованием исправить ваши данные и сообщить об изменениях в бюро кредитных историй.

Банк не передал сведения о погашении вашего кредита в БКИ.

Действовать в этом случае нужно так же, как и в предыдущем пункте - требовать от банка подать правильные сведения. Вообще же, при закрытии любого кредита рекомендуется брать в банке документальное подтверждение об отсутствии задолженности и хранить не менее 3 лет.

Несколько отказов в выдаче кредитов подряд, полученные от разных банков, тоже могут ухудшить кредитную историю.

Сведения о запросах финансовых организаций в БКИ сохраняются в вашем досье, поэтому массовые запросы будут выглядеть подозрительно.

Мошеннические действия с вашими документами.

Чаще всего такое происходит с потерянными или украденными паспортами, поэтому в подобных случаях нужно обращаться не только в паспортный стол за новым документом, но и с заявлением в полицию.

Отсутствующая кредитная история не значит хорошая

Люди, стремящиеся жить по средствам, часто избегают даже кредитных карт, чтобы не иметь соблазна потратить больше запланированного и не переплачивать. Значит ли это, что с их кредитной историей все в порядке? Не совсем. Очень вероятно, что им придется столкнуться с отказом в кредитовании, когда понадобятся деньги на срочные нужды или крупные покупки (лечение, образование, жилье).

Дело в том, что для банка человек вообще без кредитной истории - “темная лошадка”. О его платежеспособности судить трудно, если нет информации о предыдущих погашениях. Поэтому, если вы планируете в скором времени воспользоваться банковским займом, стоит обзавестись положительной кредитной историей. Например, можно несколько раз купить что-то относительно недорогое в кредит или в рассрочку.

Как улучшить свою кредитную историю

Что делать, если кредитная история уже испорчена? Как правило, этим вопросом задаются заемщики, которым банки больше кредитов не дают. Поэтому описанный выше метод для них не подходит. Просто ждать, когда обнулится плохая кредитная история, не вариант. По закону, регулирующему деятельность БКИ в Украине, кредитная история хранится 10 лет.

Действенный и легальный способ улучшить свой рейтинг в базах данных - взять несколько микрозаймов в МФО и погасить их в срок. Сколько раз нужно будет так сделать, зависит от конкретного случая. Однако далеко не во всех микрофинансовых организациях можно получить кредит, если у вас плохая кредитная история. Большинство не захочет связываться с откровенно проблемными клиентами либо же не обменивается данными с БКИ.

Если вам отказывают из-за плохой кредитной истории, не надейтесь, что она аннулируется сама по себе. Выход - воспользоваться программой восстановления кредитной истории от Финздоровья. Специалисты помогут вам улучшить свой рейтинг в бюро кредитных историй и реабилитироваться в глазах финансовых организаций.

Финздоровье - это комплексный сервис, помогающий выйти из тупиковой финансовой ситуации и не попасть в нее снова. Это решение подойдет и для тех, кому нужно обзавестись хорошей кредитной историей на будущее. Не рискуйте своим финансовым здоровьем - доверьте его профессионалам.