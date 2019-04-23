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На платформе Petrobras у побережья Бразилии произошла утечка нефти

Новости » Происшествия    23.04.2019 - 07:25
На платформе Petrobras у побережья Бразилии произошла утечка нефти
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Объем вытекшей нефти составил около 941 литр

В нефтегазовой компании Petrobras временно остановили добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после информации об утечке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, утечка обнаружена на платформе P-25 на нефтяном месторождении Альбакора в бассейне Кампос у побережья Бразилии. По данным компании, объем вытекшей нефти составил около 941 литр.

Также отмечается, что из-за инцидента добыча нефти на платформе временно приостановлена. Petrobras приступила к проведению очистных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что утечка нефтепродуктов в море произошла в нефтеносном бассейне Кампус на шельфе атлантического побережья Бразилии.

Тогда, по данным ведомства, при заливке нефти в танкер с добывающей платформы в 160 километрах от побережья штата Рио-де-Жанейро в воду попало около полутора тысяч тонн нефти.

Как сообщалось, танкер и насыпной сухогруз столкнулись 25 мая у сингапурского побережья, в результате чего в океан попало свыше 14 тысяч баррелей нефтепродуктов.

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