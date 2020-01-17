ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Плачкова: попытки власти превратить Украину в авторитарное государство - недопустимы

Новости » Политика     17.01.2020 - 11:48
Плачкова: попытки власти превратить Украину в авторитарное государство - недопустимы
Фото: Татьяна Плачкова (пресс-служба)

Нардеп призывает власть следовать принципам демократии и народовластия

Народные депутаты от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" считают недопустимы попытки превратить Украину в авторитарное государство под видом изменений в Конституции по части децентрализации. Об этом на своей странице в Facebook заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова.

"Президент отозвал законопроект об изменениях в Конституцию, которыми под видом децентрализации местное самоуправление превращалось в заложника "слуг". А представители монобольшинства отозвали законопроект об изменениях в Регламент Верховной Рады, против которого активно боролась наша фракция. Мы заставили власть отступить", - отметила Плачкова.

Депутат подчеркнула, что считает недопустимыми попытки власти превратить Украину в авторитарное государство, а Верховную Раду - на орган-офис одной политической партии.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" последовательно выступала против любых попыток преобразования общин на пассивных исполнителей директив из "центра".

"Настоящая децентрализация должна служить интересам людей, регионов и установлению долгожданного мира. Общинам нужны реальные возможности развития - в первую очередь, финансовые и социально-экономические" - отметила Татьяна Плачкова.

Политик выразила надежду, что в процессе доработки авторы этих изменений услышат мнения общин и отойдут от уничтожения законодательной ветви власти.

"Законопроект об изменениях в Регламент разрушал логику законодательного процесса. Разрушал роль в нем народных депутатов как представителей своих избирателей и всего народа Украины", - подчеркнула политик.

Она подчеркнула, что "Оппозиционной платформы - За жизнь" всегда отстаивала и будет отстаивать принципы демократии и народовластия в Украине.

Плачкова: проект закона "О труде", подготовленный властью, уничтожает права населения Лукашев: власть нарушает социальный диалог в Украине изменениями в трудовом законодательстве
Новости Украины Оппозиционная платформа За життядеценрализация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь