ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Плачкова: политики, спекулирующие на теме войны, цементируют раскол украинского общества

Новина українською →
Киев, Пятница 21 января 2022 16:58
Плачкова: политики, спекулирующие на теме войны, цементируют раскол украинского общества Фото: народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяна Плачкова (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Вокруг разговоров о возможном вторжении России в Украину очень много политики, при этом злоупотребления темой войны цементируют в Украине проблему раскола общества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяны Плачковой в Facebook.

"Грустно признавать, но такие политики цементируют в Украине еще одну проблему - расколотое общество. Именно цементируют, и недавние события перед Печерским райсудом Киева - яркий этому пример", - констатировала она.

Политик также подчеркнула, что ни один из тех, кто для собственного пиара спекулирует войной, не задумывается, как это влияет на украинскую экономику.

"Между тем, Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2022 году с 5% до 7,7% и публично признал, что доходность украинских облигаций на внешних рынках достигла стрессовых минимумов, доступ к внешним рынкам капитала Украина потеряла, а девальвационное давление на нашу национальную валюту увеличивается. Вдобавок уменьшаются инвестиции - ну кто захочет вкладывать деньги в экономику страны, на которую вот-вот нападут?" - отметила нардеп.

Политик убеждена, что разговоры о вторжении - это механизм давления на Украину и всех ее граждан и отвлечение их внимания от тотального роста тарифов и обнищания населения. Однако без экономики ни о каком противостоянии внешним угрозам нельзя говорить. Более того, во всем этом военном шуме Украина проигрывает, поскольку собственной четкой позиции и программы действий не имеет.

"Завтра нападут" мы слышим как мантру. Политика раскола на этом и строится. А в реалиях тарифы растут, цены ушли в голоп, люди беднеют. Понятно, что вектор политических разговоров, а главное - действий, нужно менять и от темы внешних угроз переходить на кропотливую работу по внутренней защите интересов Украины, ее граждан, настоящего и будущего", - резюмировала Татьяна Плачкова.

Как сообщалось, ранее Плачкова заявляла, что прогноз Министерства здравоохранения об увеличении к концу января-началу февраля случаев заболевания Covid-19 явно противоречит действиям этого Министерства, направленным на отстранение с 31 января от работы непривитых медиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оппозиционная платформа За життя
NEWS
"Чего хочет Путин?". Блинкен рассказал, о чем спросил у Лаврова
"Чего хочет Путин?". Блинкен рассказал, о чем спросил у Лаврова
DAILY
Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ