Ваш ПК зламаний? 7 тривожних сигналів, які не можна ігнорувати

Злом комп'ютера - одна з найнеприємніших і найпоширеніших загроз у цифровому світі. Важливо вчасно розпізнати перші ознаки, щоб захистити особисті дані та зберегти безпеку системи.

Про 7 тривожних сигналів злому ПК, які не можна ігнорувати, повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Дивна поведінка системи? Перевірте комп'ютер на віруси

Перше, що слід зробити в разі підозри на зараження - запустити антивірусну перевірку. Краще використовувати перевірене антивірусне ПЗ з високою ефективністю.

Також фахівці рекомендують скористатися безкоштовною утилітою Norton Power Eraser або аналогічним інструментом. Ці рішення перезавантажують комп'ютер у спеціальному режимі поза середовищем Windows, що дає змогу виявляти і видаляти приховане шкідливе ПЗ, наприклад, руткіти, які часто залишаються непоміченими.

Якщо перевірка не виявила загроз, але підозри зберігаються, експерти радять використовувати додатковий інструмент для повторного аналізу системи.

Попередження антивіруса

Повідомлення від антивіруса, чи то вбудований Windows Defender, чи то стороннє ПЗ, вказують на потенційний злом. Якщо повідомлення про віруси з'являються регулярно або після очищення з'являються знову, антивірус може видаляти тільки частину шкідливого ПЗ, а "закріплений" компонент продовжує працювати.

Особливу увагу варто приділити повідомленням про вимкнення антивіруса - це часто результат атаки, спрямованої на деактивацію захисту.

Попередження від антивіруса можуть бути ознакою того, що зловмисник отримав доступ до вашого ПК (фото: IDG)

Веб-камера без причини вмикається

Якщо індикатор веб-камери постійно горить, це тривожний сигнал. Зловмисник може використовувати троян віддаленого доступу (RAT), щоб стежити через камеру.

Деякі ноутбуки та ПК не мають індикаторів веб-камери, але вони все одно можуть показувати вам, що вона використовується, за допомогою значка на панелі завдань.

Ви можете побачити, яка програма використовує вашу веб-камеру, за допомогою додатка "Параметри" на ПК. На жаль, шкідливе ПЗ може ховатися в цьому списку.

Уповільнення роботи ПК

Якщо комп'ютер став помітно повільним, сторінки відкриваються довше, програми гальмують, особливо після оновлень або випадкових завантажень - імовірно, запущено шкідливе ПЗ. Наприклад, шкідливе ПЗ для майнінгу криптовалют може використовувати всі ресурси вашого центрального і графічного процесора, сповільнюючи все до мінімуму.

Перевірити завантаження можна через "Диспетчер завдань", аналізуючи активність процесів.

Системні збої та зависання

Часті зависання, "сині екрани" або різке закриття програм можуть свідчити про втручання шкідливого ПЗ у ядро системи або драйвери. Однак проблеми можуть бути апаратними.

У разі повторюваних збоїв варто провести перевірку, включно з глибоким скануванням на наявність шкідливого коду.

Якщо Windows постійно зависає або додатки дають збої, це ще одна ознака того, що щось не так (фото: IDG)

Дивні повідомлення та програми

Несподівані спливаючі вікна або незрозумілі додатки можуть бути ознаками небажаного ПЗ, встановленого без згоди користувача. Навіть програми від виробників іноді викликають підозру, але якщо встановлення не відбувалося - варто провести перевірку на віруси.

Змінені налаштування браузера

Якщо домашня сторінка, пошук або встановлені розширення змінюються самі по собі - ймовірно, встановлено рекламне, шпигунське або "сміттєве" ПЗ.

У цих випадках рекомендується скинути налаштування браузера і провести повторну перевірку системи.

Незвичайна активність облікових записів

Якщо надходять дивні листи, відбувається автоматичне скидання пароля або виявлено входи з невідомих пристроїв - це ознаки злому облікового запису. Особливо небезпечним є повторне використання пароля. Рішення - зміна пароля і ввімкнення двофакторної аутентифікації.

Будьте уважні та довіряйте інтуїції

Це не повний список ознак злому або шкідливого ПЗ. Особливо небезпечні добре сплановані атаки, які можуть не залишати жодних видимих слідів.

Найкраще рішення - довіряти власній інтуїції. Якщо щось здається підозрілим, варто провести перевірку за допомогою антивірусних програм.

Якщо скани не виявили загроз, але занепокоєння зберігається, варто розглянути повне скидання системи. Це фактично перевстановлення Windows із поверненням до заводських налаштувань, яке видалить усі шкідливі програми та інструменти зловмисників.

Щоправда, після цього доведеться заново встановлювати додатки та налаштовувати систему, але це невелика ціна за спокій.

Проведіть перевірку за допомогою антивірусних програм (фото: IDG)