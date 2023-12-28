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На півдні України ЗСУ знищили три ворожих безпілотники

Четвер 28 грудня 2023 20:25
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На півдні України ЗСУ знищили три ворожих безпілотники Ілюстративне фото: на півдні України ЗСУ знищили три ворожих безпілотники (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ввечері четверга, 28 грудня, українські військові знищили три ворожих безпілотники на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили Оборони Півдня.

"28 грудня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 розвідувальні безпілотники", - сказано у повідомленні.

За даними відомства, у Херсонській області було знищено два безпілотники - "Мерлін-ВР" та "Supercam".

У Миколаївській області було знищено безпілотник - "Мерлін-ВР".

На півдні України ЗСУ знищили три ворожих безпілотники

Нічна атака дронів по Україні

У ніч проти 28 грудня російські окупанти вчергове атакували територію України ударними дронами типу "Шахед". В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про рух ворожих БПЛА, зокрема, в Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях.

У регіонах оголошували повітряну тривогу. Про відбій загрози ворожих атак із застосуванням "Шахедів" військові заявили близько 04:20.

Також близько одинадцятої вечора у середу у Запоріжжі пролунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО та збиття кількох дронів противника.

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