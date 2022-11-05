На півдні Італії розбився вертоліт із туристами: загинули семеро людей

Вертоліт, що летів з італійських островів Треміті на материк, розбився сьогодні, 5 листопада, приблизно за 50 кілометрів від міста Фоджа в південно-східному регіоні Апулії. Усі семеро людей, які перебували на борту, загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Погодні умови були поганими, вони й могли стати причиною катастрофи. Але в поліції зазначили, що причина аварії досі невідома. За повідомленням регіональних ЗМІ, серед постраждалих чотири туристи зі Словенії.

Цікаво, що губернатор Апулії дізнався про аварію, коли був присутнім на мітингу в Римі на підтримку України. Він у терміновому порядку залишив захід та вирушив на місце краху.