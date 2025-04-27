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Південна Корея заявила про випадкову стрілянину на кордоні у бік КНДР

Неділя 27 квітня 2025 06:07
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Південна Корея заявила про випадкову стрілянину на кордоні у бік КНДР Фото: військовий Південної Кореї випадково стріляв у бік КНДР на кордоні (facebook.com/MNDKOR)
Автор: Володимир Костирін

Військовослужбовець Південної Кореї випадково відкрив вогонь з кулемета на демаркаційній лінії у бік КНДР. Сеул поінформував Пхеньян про інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Yonhap News Agency.

Зазначається, що випадок стрілянини стався вранці у середу у демілітаризованій зоні, яка розділяє "дві Кореї" в окрузі Чеорвон, приблизно за 70 кілометрів на північ від Сеула.

Вказується, що солдат ЗС Республіки Корея помилково випустив одну чергу з великокаліберного кулемета K6 зі сторожового поста в районі кордону.

Військові чиновники Південної Кореї у неділю розповіли, що після цього вони увімкнули трансляцію, щоб негайно повідомити Північну Корею про інцидент.

Також чиновники південнокорейських ЗС озвучили припущення, що кулі після стрільби не досягли сторони Північної Кореї, оскільки фіксувалися сліди набоїв в укріплених дверях, які могли їх уповільнити.

Крім того, в Збройних силах Південної Кореї заявили, що поки що не виявили жодних незвичайних ознак військової діяльності з боку КНДР.

Нагадаємо, 8 квітня стало відомо, що північнокорейські військові порушили кордон Південної Кореї, і тоді було відкрито попереджувальний вогонь. У Сеулі розповіли, що демаркаційну лінію порушили близько 10 солдатів КНДР.

Також повідомлялося, що у січні Міністерство оборони Південної Кореї відкинуло звинувачення в тому, що призупинення міжкорейської військової угоди та відновлення пропаганди через гучномовці на кордоні з КНДР мали на меті спонукати Пхеньян до провокацій напередодні введення президентом воєнного стану в грудні.

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