Пів тисячі родин отримають допомогу від міста після обстрілу Оболонського району, - Кличко

Після російського обстрілу Оболонського району столиці 500 мешканців написали заяви на матеріальну допомогу у зв’язку з пошкодженням майна. Місто також виплатить допомогу на оренду житла тим, чиї квартири зруйновані і непридатні для проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар мера Києва Віталія Кличка.

"Оглянув в Оболонському районі житловий будинок, пошкоджений внаслідок ворожої атаки в ніч на 4 травня. Через влучання дрона у дах будівлі на останньому поверсі зайнялася квартира. Місто відновить помешкання. І виплатить допомогу на оренду житла постраждалим мешканцям. Також всі постраждалі мешканці Оболоні отримають матеріальну допомогу від міста - по 10 000 грн. Наразі надійшло 500 заяв на її отримання", - повідомив Віталій Кличко.

За словами мера, загалом через обстріл 4 травня в Оболонському районі пошкоджені 18 будівель. Зокрема, 14 житлових та 2 дитсадки. Вибуховою хвилею в будинках повибивало вікна у квартирах та місцях загального користування. Місто оперативно надало плівку для тимчасового закриття пошкоджених вікон. Допоможе й усунути пошкодження, запевнив Кличко.

Також Віталій Кличко розповів, як місто допомагає мешканцям Святошинського району, який постраждав від обстрілу 24 квітня.

"Що стосується Святошинського району, де багато пошкоджених будинків і знищеного житла, - 610 постраждалих мешканців уже отримали від столиці по 10 000 грн. 59 людей - по 40 000 на оплату оренди житла, поки місто відновлюватиме їх квартири. І мешканці ще подають заяви на допомогу", - зазначив Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що місто готує зміни до програми "Турбота", згідно з якими кияни, чиє житло внаслідок обстрілів стало непридатним для проживання, отримуватимуть від міста компенсацію за оренду іншого житла на час відновлення їхніх будинків.