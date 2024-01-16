Після візиту Блінкена. У Туреччині фіксують проблеми з фінансовими переказами з Росії, - ЗМІ

Проблема з грошовими переказами з Росії, яка почалася в Туреччині ще в грудні, продовжує загострюватися. Також фіксуються перебої в експорті товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Ekonomim .

"Проблеми з грошовими переказами з Росії, що почалися в грудні, продовжують наростати і в січні, а платежі багатьох компаній або повертаються, або відхиляються банками. Компанії з тривогою чекають проблеми, що спричиняє серйозні збої в експорті", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що зростаюча зовнішня торгівля між Туреччиною і Росією почала стикатися з перешкодами в грошових переказах.

"Після візиту держсекретаря США Блінкена експортери не могли отримувати платежі в турецьких лірах і рублях із Росії, перекази надсилалися назад безпосередньо з деяких банків, а деякі банки почали відхиляти раніше прийняті транзакції", - пише видання.

Джерела видання уточнюють, що грошові перекази майже припинилися з 1 січня, і що ця ситуація почала порушувати експорт.

Що могло стати причиною

Нещодавні проблеми з грошовими переказами можуть бути пов'язані з розширенням сфери дії останнього санкційного списку ЄС.

Міністерство торгівлі Туреччини вже почало дослідження з цього питання і почало збирати інформацію у компаній.

Санкції проти Росії

Європейський союз у понеділок, 18 грудня, ввів у дію новий, 12-й, пакет санкції проти країни-агресора Росії.

Уже за кілька днів президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії.

А сьогодні стало відомо, що державні банки Китаю почали посилювати обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США схвалили вторинні санкції щодо іноземних банків, які допомагають Москві у військових діях проти України.