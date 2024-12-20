Після скандалу в спецшколі у Тернопільській області директорку звільнили з посади: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на в.о. голови Тернопільської обласної ради Володимира Болєщука .

"Звільнення директорки не означає, що розслідування можливих фактів порушень прав дітей буде припинено. Депутатський корпус наполягає на об’єктивному розслідуванні та притягненні винних до відповідальності у судовому порядку", – наголосив Болєщук.

Він повідомляє, що Тернопільська обласна рада звільнила Дар’ю Коменду з посади директорки Новосільської спеціальної школи у Скориківській громаді. Найближчим часом планується оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади, і громадськість закликають активно долучитися до процесу.

Що передувало звільненню

Раніше у спецшколі у Тернопільській області були виявлені численні порушення прав дітей, що стало приводом для активного моніторингу з боку громадських організацій та державних органів.

Правоохоронні органи проводили розслідування щодо фактів насильства над вихованцями спеціалізованого навчального закладу. За інформацією Офісу Генерального прокурора, ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури відкрили кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про неналежне виконання обов’язків із охорони життя та здоров’я дітей, незаконне поміщення в психіатричний заклад, сексуальне насильство та зловживання службовим становищем.

Позаплановий візит до одного із закладів для дітей на Тернопільщині, організований Офісом Омбудсмана разом із Національною соціальною сервісною службою та громадськими організаціями, виявив численні порушення прав дітей:

- свідчення дітей про сексуальне насильство

- відсутність обліку присутності учнів на уроках

- психологічний тиск на дітей, у тому числі погрози поміщення до психіатричного закладу

- видача ліків, включно з психотропними, без призначення лікарів

- недостатність спеціалістів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

- погані умови проживання: зламані меблі, відсутність засобів особистої гігієни та гуманітарної допомоги

- відкритий доступ до алкоголю в навчальній кімнаті, яку використовує персонал

За словами дітей, за "погану поведінку" їх відправляли до психіатричної лікарні, де вводили сильнодіючі препарати. Використання психотропів могло відбуватися безконтрольно та без належної фіксації.

Також встановлено випадки сексуального насильства між дітьми, найменшій жертві – лише 8 років. Постраждалі не отримали медичної чи психологічної допомоги.

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