Після підвищення тарифу ситуація в енергосистемі одразу не покращиться, гроші підуть на ремонти, - експерт
Кошти з підвищеного тарифу на світло мають бути спрямовані на відновлення те ремонт пошкодженої окупантами енергосистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-главу Міністерства енергетики Ольга Буславець.
"Головне, щоб кошти пішли на те, що потрібно - відновлення і ремонти. Щоб у результаті генерації було достатньо для покриття потреб споживачів. Але ми усі маємо розуміти, що якщо електроенергія не матиме цінності, то і виробники не матимуть ресурсу його виготовляти", - наголосила вона.
Буславець зазначила, що від підвищення тарифу ситуація в національній енергосистемі не виправиться моментально.
Екс-очільниця Міненерго додала, що фактично підвищення тарифу на світло принесе користь лише державним Енергоатому та Укргідроенерго.
Раніше Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 4,32 грн/кВт-г.
Це рішення було прийняте через необхідність відновлення пошкоджених енергооб’єктів внаслідок масованих ракетних атак.
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