Після підвищення тарифу ситуація в енергосистемі одразу не покращиться, гроші підуть на ремонти, - експерт

Кошти з підвищеного тарифу на світло мають бути спрямовані на відновлення те ремонт пошкодженої окупантами енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-главу Міністерства енергетики Ольга Буславець.

"Головне, щоб кошти пішли на те, що потрібно - відновлення і ремонти. Щоб у результаті генерації було достатньо для покриття потреб споживачів. Але ми усі маємо розуміти, що якщо електроенергія не матиме цінності, то і виробники не матимуть ресурсу його виготовляти", - наголосила вона.

Буславець зазначила, що від підвищення тарифу ситуація в національній енергосистемі не виправиться моментально.

Екс-очільниця Міненерго додала, що фактично підвищення тарифу на світло принесе користь лише державним Енергоатому та Укргідроенерго.

Раніше Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 4,32 грн/кВт-г.

Це рішення було прийняте через необхідність відновлення пошкоджених енергооб’єктів внаслідок масованих ракетних атак.