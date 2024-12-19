Після 34 років виробництва: Volkswagen припиняє випуск легендарного двигуна

Компанія Volkswagen припинила випуск двигунів родини VR6 у Європі в середині 2010-х років, але донедавна цей двигун випускався у Китаї та встановлювався на Talagon і бензиновий Audi Q6. Проте ера легендарного двигуна зрештою закінчилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor1 .

Відомо, що останній двигун VR6 був зібраний 12 грудня 2024 року. Двигун випускався майже 34 роки, його прем’єра відбулася на Женевському автосалоні 1991 року на Golf третього покоління. Відтоді було зібрано майже 1,87 мільйона двигунів. VR6 встановлювали на такі моделі, як Corrado, Beetle, Passat, Vento/Bora/Jetta, Touareg, Phaeton, Transporter, Eos, CC і Sharan.

VR6 також використовувався в багатьох моделях інших компаній, таких як Porsche Cayenne, Audi Q7, Audi TT, SEAT Leon, SEAT Alhambra і Skoda Superb. Кілька автомобілів за межами VW Group також мали його, зокрема Ford Galaxy і Mercedes Vito.

Volkswagen також випускав менший VR5 у 1990-х і 2000-х роках, яким оснащували Golf, Bora, Beetle, Passat і SEAT Toledo.

За словами представників компанії, VR6 випускали так довго через його компактні габарити та високу потужність. Але легші та менші, сучасні чотирициліндрові двигуни дозволяють Volkswagen досягти економії за рахунок масштабу виробництва, створюючи лише один двигун для десятків автомобілів, що входять до групи.