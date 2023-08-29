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Пілотам, які загинули в авіакатастрофі під Житомиром, присвоїли військові звання

Житомир, Вівторок 29 серпня 2023 08:51
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Пілотам, які загинули в авіакатастрофі під Житомиром, присвоїли військові звання Фото: пілотам, які загинули в авіакатастрофі під Житомиром, присвоїли військові звання (facebook.com/Vbtaps)
Автор: Наталія Гурковська

Пілотам, які загинули в авіакатастрофі в Житомирській області 25 серпня, надано військові звання. Крім того, льотчики представлені до державних нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання у Житомирській області 25 серпня 2023 року, представив до державних нагород", - написав він.

Олещук зазначив, що також видав наказ про присвоєння їм військових звань посмертно:

  • майору В’ячесляву Мінці - "підполковник";
  • майору Сергію Проказіну - "підполковник";
  • капітану Андрію Пільщикову - "майор".

Як додали у Повітряних силах ЗСУ, військових пілотів представлено до державних нагород.

Авіакатастрофа у Житомирській області

У п'ятницю, 25 серпня, напередодні Дня авіації, який в Україні відзначається 26 серпня, на Житомирщині зіткнулися два літаки L-39. Внаслідок аварії загинули три пілоти. Наразі слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області, внаслідок чого загинув відомий льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус".

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Житомир Авиакатастрофа
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