Пілот "Феррарі" підписав попередній контракт із середняком Формули-1

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AutoAction .

Зірковий пілот домовився про співпрацю з автовиробником "Ауді". Іспанець перейде в стайню "Заубер", яка від сезону-2026 трансформується в команду німецької компанії.

Сайнс сяде за кермо наразі швейцарської стайні в 2025 році. Він не залишиться у "Феррарі" після завершення контракту, тож наступний сезон Формули-1 стане для іспанського пілота останнім у Скудерії. До Маранелло він перебрався перед сезоном-2021.

Цьогоріч результати Сайнса та "Феррарі" загалом непереконливі. Найвище досягнення іспанця – треті місця на спринтах Гран-прі Австрії та Бельгії. У традиційних гонках – 4-те місце в Бахрейні. Загалом Сайнс набрав 92 очки та йде на 7-й сходинці в заліку пілотів.

Хто такий Карлос Сайнс

Уродженець Мадрида, син легендарного раліста Карлоса Сайнса-старшого. Кар'єру розпочав у картингу, згодом виступав у Формулі-BMW, GP3 та інших серіях.

Дебютував у F1 за кермом "Торо Россо" в сезоні-2015. Провів у Фаенці 3 роки. Наприкінці сезону-2017 опинився в "Рено", а в 2019-2020 рр. виступав за "Макларен". У лавах "Феррарі" здобув дебютну та наразі єдину перемогу – на Гран-прі Британії торік.

Загалом повів 175 гран-прі, за підсумками яких 15 разів опинявся на подіумі. Для виступів під егідою Формули-1 обрав 55-й номер.