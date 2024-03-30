ua en ru
Сб, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пільги на комуналку для учасників бойових дій: як отримати

Субота 30 березня 2024 09:20
UA EN RU
Пільги на комуналку для учасників бойових дій: як отримати Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Учасники бойових дій в Україні можуть отримати пільги на комунальні послуги. Зокрема, держава передбачила для них знижку у 75% на комуналку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Мінреінтеграції в Telegram.

Одержати пільги на комуналку можуть особи, які вже отримали статус учасника бойових дій. Тобто, якщо ви лише в процесі оформлення статусу, пільги на комунальні послуги ви поки не зможете оформити.

Після отримання статусу УБД, необхідно подати дві заяви: про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) та про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Подавати ці заяви потрібно у Пенсійний фонд України. Окрім заяв, УБД також потрібно мати оригінали та копії:

  • паспорти;
  • ідентифікаційного коду;
  • посвідчення УБД.

Подати заяви та необхідні документи можна:

Про те, як отримати статус учасника бойових дій - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Послуги ЖКГ
NEWS
Дешеві та небезпечні. Що це за бомби УМПБ, якими Росія вдарила по Харкову
Дешеві та небезпечні. Що це за бомби УМПБ, якими Росія вдарила по Харкову
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії