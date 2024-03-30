Пільги на комуналку для учасників бойових дій: як отримати

Учасники бойових дій в Україні можуть отримати пільги на комунальні послуги. Зокрема, держава передбачила для них знижку у 75% на комуналку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Мінреінтеграції в Telegram.

Одержати пільги на комуналку можуть особи, які вже отримали статус учасника бойових дій. Тобто, якщо ви лише в процесі оформлення статусу, пільги на комунальні послуги ви поки не зможете оформити.

Після отримання статусу УБД, необхідно подати дві заяви: про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) та про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Подавати ці заяви потрібно у Пенсійний фонд України. Окрім заяв, УБД також потрібно мати оригінали та копії:

паспорти;

ідентифікаційного коду;

посвідчення УБД.

Подати заяви та необхідні документи можна:

в найближчому сервісному центрі ПФУ;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

через застосунок Дія (потрібна верифікація за допомогою Дія.Підпис).

Про те, як отримати статус учасника бойових дій - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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