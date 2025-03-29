Підвищення вантажних тарифів УЗ призведе до втрати урожаю та 96 млрд ВВП, - експерт

Укрзалізниця відіграє ключову роль у експорті, тож її тарифи мають прямий вплив на конкурентоздатність нашої продукції. У такій ситуації підвищення тарифів - удар як по наших позиціях на світових ринках, так і по ВВП.

За його словами, 60% вантажів в Україні перевозить саме "Укрзалізниця": у світі небагато країн, де залізниця відіграє таку важливу роль. Для металургів залізниця в принципі є базовим видом транспорту, тому що забезпечує масові перевезення важких вантажів - руди, вугілля, вапняку та металопродукції. І саме металурги формують близько 40% вантажної бази «Укрзалізниці».

"Вона має прямий вплив на конкурентоспроможність експортерів. Від вартості логістики та енергоресурсів напряму залежить, чи можемо ми експортувати цю продукцію, чи стаємо неконкурентоспроможними - і, відповідно, УЗ нічого не перевозить", - зауважив він.

Таким чином, від роботи УЗ напряму залежить, наскільки Україна буде конкурентоспроможною як держава, наголосив Скорбун. Тому що зараз країна має $30 млрд від’ємного торгівельного сальдо - експортує на 40 млрд, а імпортує на 70, – і якби не зовнішня допомога, країна стикнулася б з надзвичайними макроекономічними шоками.

Також він представив результати дослідження, яке зробила "Укрпромзовнішекспертиза" на замовлення "Укрметалургпром". Згідно з дослідженням, якщо Укрзалізниця підвищить тарифи на вантажі на 37%, як пропонує, це у перспективі призведе до падіння ВВП на 96 мільярдів грн, а доходів бюджету - на 36 мільярдів.

"Це значне підвищення і для аграріїв, і для нас. У аграріїв балансуюча стаття - добрива: якщо у них менше грошей, вони менше витратять на добрива. Це призведе до зниження врожайності, а відповідно - УЗ втратить вантажі. У металургійній галузі так само: у нас одне підприємство - Інгулецький ГЗК - вже зупинене повністю. Є підприємства, які працюють на мінімальному завантаженні. Наскільки нам відомо, "АрселорМіталл Кривий Ріг" працює на одній доменній печі з трьох. Найбільший виробник аглоруди в Україні у переддефолтному стані. Чи можна в таких умовах підвищувати ще тариф? Питання риторичне", - підкреслив Скорбун.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 мільярдів гривень.

Своєю чергою бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України.