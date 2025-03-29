ua en ru
Сб, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Підвищення вантажних тарифів УЗ призведе до втрати урожаю та 96 млрд ВВП, - експерт

Субота 29 березня 2025 20:41
UA EN RU
Підвищення вантажних тарифів УЗ призведе до втрати урожаю та 96 млрд ВВП, - експерт Фото: підвищення вантажних тарифів УЗ призведе до втрати урожаю та 96 млрд ВВП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Укрзалізниця відіграє ключову роль у експорті, тож її тарифи мають прямий вплив на конкурентоздатність нашої продукції. У такій ситуації підвищення тарифів - удар як по наших позиціях на світових ринках, так і по ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління зовнішніх проєктів офісу СЕО групи "Метінвест" Сергія Скорбуну.

За його словами, 60% вантажів в Україні перевозить саме "Укрзалізниця": у світі небагато країн, де залізниця відіграє таку важливу роль. Для металургів залізниця в принципі є базовим видом транспорту, тому що забезпечує масові перевезення важких вантажів - руди, вугілля, вапняку та металопродукції. І саме металурги формують близько 40% вантажної бази «Укрзалізниці».

"Вона має прямий вплив на конкурентоспроможність експортерів. Від вартості логістики та енергоресурсів напряму залежить, чи можемо ми експортувати цю продукцію, чи стаємо неконкурентоспроможними - і, відповідно, УЗ нічого не перевозить", - зауважив він.

Таким чином, від роботи УЗ напряму залежить, наскільки Україна буде конкурентоспроможною як держава, наголосив Скорбун. Тому що зараз країна має $30 млрд від’ємного торгівельного сальдо - експортує на 40 млрд, а імпортує на 70, – і якби не зовнішня допомога, країна стикнулася б з надзвичайними макроекономічними шоками.

Також він представив результати дослідження, яке зробила "Укрпромзовнішекспертиза" на замовлення "Укрметалургпром". Згідно з дослідженням, якщо Укрзалізниця підвищить тарифи на вантажі на 37%, як пропонує, це у перспективі призведе до падіння ВВП на 96 мільярдів грн, а доходів бюджету - на 36 мільярдів.

"Це значне підвищення і для аграріїв, і для нас. У аграріїв балансуюча стаття - добрива: якщо у них менше грошей, вони менше витратять на добрива. Це призведе до зниження врожайності, а відповідно - УЗ втратить вантажі. У металургійній галузі так само: у нас одне підприємство - Інгулецький ГЗК - вже зупинене повністю. Є підприємства, які працюють на мінімальному завантаженні. Наскільки нам відомо, "АрселорМіталл Кривий Ріг" працює на одній доменній печі з трьох. Найбільший виробник аглоруди в Україні у переддефолтному стані. Чи можна в таких умовах підвищувати ще тариф? Питання риторичне", - підкреслив Скорбун.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 мільярдів гривень.

Своєю чергою бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця ВВП Агропромисловий комплекс
NEWS
Попри атаки Росії. Венс вважає, що енергетичне перемир'я діє
Попри атаки Росії. Венс вважає, що енергетичне перемир'я діє
DAILY
Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна