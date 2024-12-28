Підвищення вантажних тарифів УЗ може призвести до скорочення робочих місць, - GMK Center

"Укрзалізниця" пропонує Мінрегіону провести індексацію тарифів на вантажоперевезення на 37%. На думку аналітиків, наслідками такого рішення можуть стати втрата конкурентоздатності та скорочення робочих місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику GMK Center .

"За оцінками УЗ, логістична складова у вартості вантажів зросте для залізної руди орієнтовно на 2,7%, для вугілля і чорних металів - до 1%. Водночас у галузі очікують набагато істотнішого абсолютного ефекту: додаткові витрати на логістику ГМК становитимуть 8-10 млрд грн, а тільки в одного "АрселорМіттал Кривий Ріг" - понад 1,4 млрд грн на рік", - вказує видання.

Крім того, це може стати причиною падіння обсягів перевезень Укрзалізниці, і як наслідок - падіння доходів замість очікуваного прибутку, адже ряд перевізників просто відмовляться від послуг державного монополіста, вказують аналітики.

"Збільшення тарифу на 37% викреслить нафтопродукти з номенклатури перевезень УЗ остаточно. Бензовозів більш ніж достатньо, їхня кількість із 2021 року зросла вчетверо", - каже директор консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн.

Додатково ймовірне повернення 2025 року до питання зближення тарифних класів може призвести до ще більшого збільшення витрат вантажовідправників. Це у перспективі стане причиною скорочення обсягів виробництва або навіть повної зупинки підприємств - адже це логічний наслідок зростання собівартості та втрати конкурентоспроможності на експортних ринках. Підприємства галузі не можуть тривалий час працювати у збиток або на межі рентабельності, вказує видання.

"Також серед наслідків - скорочення надходжень до бюджету і валютних надходжень у країну, що позначиться на всій українській економіці, зростання інфляції та скорочення робочих місць. Підприємства ГМК є містоутворюючими для частини місцевих бюджетів. За рахунок їхніх податкових надходжень і прямих витрат частково фінансується місцева соціальна інфраструктура. Скорочення виробництва призведе до погіршення фінансового становища та вимушеного зниження соціальних видатків, а сукупно це може призвести до зростання соціальної нестабільності в країні", - резюмує GMK Center.

Як відомо, УЗ завершила три квартали 2024 року з показником чистого прибутку в 1,66 млрд грн. Виторг УЗ за січень-вересень зріс до 78 млрд грн - це на 17% більше, ніж було за аналогічний період минулого року. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати і ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

Своєю чергою, народний депутат Муса Магомедов заявив, що тарифне питання стане вирішальним іспитом для міністра відновлення Олексія Кулеби: йому доведеться обирати між державною компанією, яка нарощує витрати і хоче підвищення тарифів, та добробутом і розвитком економіки та місцевих громад.