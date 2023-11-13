Підвищення тарифу на залізничні перевезення ляже на всіх українців, - нардеп

Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення має бути обов’язково проговорене у діалозі з бізнесом, адже це підвищення ляже спершу на бізнес, а потім і на всіх споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, першого заступника голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юлію Клименко.

"Бізнес перекладе власне цю вартість на кінцевого споживача, на нас із вами. Тому треба обов’язково обговорювати", - наголосила Клименко.

Вона також зауважила, що якщо буде прохання від бізнесу провести таке обговорення на платформі комітету або підкомітету Верховної ради, депутати будуть раді це розглянути і бути медіаторами.

За її словами, наразі УЗ має багато кредитів, крім того, компанія у наступному році практично не матиме грошей з держбюджету. Але вона все ще може звернутися за підтримкою до великий фінансових інституцій.

"Можна, мабуть, залучити гранти і кредити. Можливо, вони повинні звертатися до міжнародних інституцій, таких як ЄБРР, як інші фінансові інституції, банківські, які можуть їй допомогти наполовину грантами, наполовину кредитами. Але для того треба перш за все навести порядок в Укрзалізниці", - наголосила нардеп.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" ініціювала збільшення тарифів на вантажні перевезення. Рік тому у липні компанія вже підвищувала тарифи на 70%.

В Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати ICC Ukraine заявили, що підвищення тарифу призведе до зростання цін та падіння конкурентоздатності української продукції.