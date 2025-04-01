Підвищення тарифу "Укрзалізниці" на 37% поглибить кризу у економіці, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента Українського союзу промисловців та підприємців Анатолія Кінаха.

"У 2022 році "Укрзалізниця" одноосібно, без техніко-економічних розрахунків і прогнозу наслідків підвищила тарифи на 70%. Це створило величезні проблеми, особливо для українських експортерів агропродукції та гірничо-металургійного комплексу. Сьогоднішні наміри підвищити тарифи на 37% повторюють ті ж хибні методи, які поглиблюють кризу в українській економіці. Це видно навіть по макропоказникам: якщо у 2023 році ми мали зростання ВВП в умовах війни 5,3%, то сьогодні ми прогнозуємо зростання ВВП тільки 2,7%. І це по суті стагнація економіки", - зауважив Кінах.

Він наголосив: зараз для України питання конкурентоспроможності підприємств та стійкості економіки мають дуже велике значення, а логістика займає значну частку у собівартості нашої продукції.

"Укрзалізниця", на жаль, не враховує в повному обсязі умови, в яких працює український бізнес - проблеми бронювання, дефіциту кваліфікованих кадрів, руйнацію енергоструктур, включаючи генерацію, руйнацію традиційних транспортних логістичних шляхів. Тому, коли ми почули наміри Укрзалізниці підвищити тарифи на 37%, ми розпочали дискусію. Кожне підвищення тарифів повинне супроводжуватися техніко-економічними розрахунками і прогнозом наслідків, включаючи специфіку кожної галузі. Але на сьогоднішній день таких розрахунків немає, в тому числі в багатоваріантному сценарії розвитку цих подій", - підкреслив Кінах.

Він також наголосив, що "Укрзалізниця" має збитки на пасажирському сегменті, які покриваються за допомогою перехресного субсидування, тож необхідно шукати прозорі державні рішення по компенсації цих збитків відносно тих тарифів на перевезення, які штучно занижені.

Нагадаємо, раніше в Українському клубі аграрного бізнесу заявили, що якщо Укрзалізниця продовжуватиме підвищувати тарифи, аграрії перейдуть на альтернативні логістичні шляхи – передусім, автотранспорт.