Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до втрати конкурентноздатності, - Укрметалургпром

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має показати детальні економічні розрахунки та пояснити підстави підвищення тарифу на передачу електроенергії аж на +26%, адже таке зростання стане дуже серйозним ударом для українських підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова.

"Всі українські підприємства перебувають у режимі виживання. І нам дуже хочеться побачити економічні підстави для такого підвищення тарифу на передачу електроенергії. Тому що будь-яке рішення у такий важкий час має ґрунтуватися на детальних економічних розрахунках з поясненням кожної цифри, а НКРЕКП показує лише узагальнені розрахунки, з яких неможливо зробити висновок, що підняття тарифу дійсно обґрунтоване та вкрай необхідне. Розрахунок більше нагадує натягування запланованих витрат під певну цифру", - зауважив експерт.

Він наголосив, що підвищення тарифу на передачу призведе до втрати конкурентоздатності українських підприємств, що призведе, у свою чергу, до падіння надходжень у бюджет.

"Підприємства скорочують виробництво, бюджет недоотримує грошей, і вся обороноздатність нашої країни від цього постраждає страждає. Тобто, скорочення обсягів виробництва та скорочення обсягів експорту – це прямий ефект цього підвищення, адже ми конкуруємо за рахунок собівартості", - наголосив Каленков.

Як відомо, НКРЕКП опублікувала проект рішення щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів на +25,8% до 665,26 грн / МВт*год.

Серед причин, якими в комісії пояснили це рішення – необхідність підвищити зарплати в "Укренерго", і провести виплати за кредитами. Водночас, енергетичні експерти закликали "Укренерго" провести реструктуризацію своїх кредитів, як це роблять усі держкомпанії, і оптимізувати витрати, замість підвищення тарифів.