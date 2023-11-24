Підвищення тарифу на передачу електроенергії вдарить по ресторанному бізнесу, - експерт

Ресторанний бізнес в Україні перебуває у важкому стані, адже потік клієнтів зменшується, в той час, як вартість електроенергії постійно зростає. У майбутньому це може призвести до скорочення кількості закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта ресторанного бізнесу Ольгу Насонову.

"Підвищення тарифу на передачу електроенергії - це ще одна велика крапля в зменшення прибутковості ресторанного бізнесу. Вже зараз деякі ресторатори просто у відчаї, адже комунальні витрати зараз становлять до 10% доходу, хоча ще кілька років тому були 2%. Тобто, уже відбулося збільшення майже в три рази! Це дуже велика цифра", - наголосила Насонова.

За її словами, наразі ресторанний бізнес переживає важкі часи, адже намагається допомагати Збройним силам, сплачувати податки і підвищувати зарплати персоналу, для якого життя теж дуже подорожчало. Тож чергове підвищення тарифу на передачу енергії зараз вдарить по стану галузі дуже боляче.

"Через здорожчання електрики цей вал проблем посилиться, і призведе до того, що вже навесні може зачинитися близько 10% закладів - вони просто не переживуть зиму. А це тисячі робочих місць", - додає Насонова.

Нагадаємо, Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що "Укренерго" постійно ініціює підвищення тарифу на електроенергію, але це викликає все більше запитань до менеджменту компанії.