Підвищення тарифів на вантажні перевезення викликає великі питання до ефективності роботи УЗ, - експерт

Підвищення тарифів на вантажні перевезення, яке наразі ініціює Укрзалізниця, викликає серйозні питання до ефективності управління компанією, адже за останні десятиріччя жодне підвищення не допомагало УЗ надавати якісніші послуги.

"Наслідки від підвищення мають бути прораховані, тому що це, по суті, перерозподіл коштів: гроші забирають з бізнесу і направляють на залізничний транспорт. Тобто, у бізнесу стає менше грошей, а у державних компаній - більше. І це споконвічна дискусія, чи є у цих державних монополій ефективність", - каже Тарасенко.

Водночас він зауважив, що бізнес готовий платити більше за послуги, але у разі, якщо ці послуги надаються якісно, а підвищення – всебічно обгрунтоване. Але наразі не виконана жодна з цих умов.

"Підвищення має бути перш за все обґрунтованим, а по-друге - вести до того, що підвищується якісь послуг. Але за досвідом останніх, може, 10, а, може, й усіх 30 років цього не відбувається. І підвищення тарифів - дуже велике питання до ефективності роботи цих компаній державної монополії", - підкреслив Тарасенко.

За його словами, наслідки від підвищення тарифів будуть вкрай негативними - адже наразі ситуація на зовнішніх ринках складається для українських експортерів погано.

"Зараз на світових ринках дуже несприятлива ситуація, тож ми прогнозуємо зменшення експорту сталі з України на 15% - і це за умови, що тарифи лишаться без змін. До того ж, наступного року, ймовірно, не буде подовжений режим безмитної торгівлі з ЄС через агресивний експорт агропродукції. Крім того, існує багато серйозних ризиків, серед яких - постачання електроенергії та коксівного вугілля. Тому підвищення вантажних тарифів УЗ - це зовсім і невчасно, і вкрай болюче", - резюмував експерт.

Нагадаємо, завдяки зростанню обсягів перевезень Укрзалізниця за результатами трьох кварталів року отримала 1,7 млрд грн чистого прибутку, а її виторг зріс до 78 млрд грн. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати, і через це ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.