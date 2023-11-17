Підвищення тарифів на вантажні перевезення знищить цілі сегменти економіки, - експерт

Замість того, аби підвищувати тарифи на перевезення, та черговий раз перекладати на клієнтів власну неефективність, "Укрзалізниці" варто працювати над нарощенням обсягу перевезень.

"Питання не в тому, збиткова чи незбиткова діяльність Укрзалізниці. А в тому, наскільки вона відповідає економічним реаліям і наскільки вона не канібалізує шляхом інших галузей і відповідно таким чином не перекладає на інші галузі свою неефективність. Тобто, потрібно працювати з ефективністю компанії в цілому. Тоді і її фінансові показники, зокрема, прибутковість будуть покращуватися, але вони будуть покращуватися органічно, а не шляхом підняття тарифів і тому подібних речей", - наголосив експерт.

Він підкреслив: від ефективної роботи "Укрзалізниці" залежить стан багатьох експортних галузей, тому компанія має підтримувати економіку, і забезпечувати стале і здорове оновлення основних засобів, які у неї є.

"Укрзалізниця може дуже просто сказати: окей, ми можемо бути прибутковими, ми помножимо тарифи в декілька разів, як це було торік, і у нас буде одразу багато грошей. Але проблема в тому, що від цього вмруть цілі сегменти економіки, і в наступному чи через деякий період в Укрзалізниці не залишиться клієнтів узагалі", - підкреслив Вовк.

За його словами, компанія має почати обговорення свого фінансового плану, і спільно з учасниками дискусії та органами влади забезпечити сталий розвиток. Наприклад – впевнитися, що показники тарифного вантажообігу, які закладає компанія, зростають так само, як ВВП.

"Є чітка кореляція між вантажною базою УЗ і економікою країни в цілому. Зараз ми бачимо, що за минулий рік вантажні перевезення впали практично у два рази. Але у нас війна, і просіла значна частина економіки. Але завтра економіка почне своє відновлення, і важливо, щоб Укрзалізниця не звикла працювати в режимі мінус 50% вантажних перевезень. Щоб завтра, коли економіка почне оживати, у нас знову "Укрзалізниця" не почала гальмувати ці процеси через ті самі проблеми, які вже були на горизонті 2020-2021 року - дефіцит тяги, дефіцит пропускної здатності інфраструктури і тому подібні історії", - резюмував Вовк.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" має намір з початку 2024 року підвищити тарифи на залізничні вантажні перевезення орієнтовно на 20%.

Своєю чергою, економіст Юрій Смелянський заявив, що якщо УЗ підвищить тариф, це призведе до подальшого скорочення обсягів перевезень, а також призведе до ще глибшого занурення економіки у кризу.