Підвищення тарифів на транспортування газу значно вплине на економіку, - нардеп

Зростання тарифу на транспортування газу може призвести до підвищення цін на товари та послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Кучеренка.

За його словами, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розглядає питання про збільшення тарифу на транспортування газу в 4 рази, однак це підвищення безпосередньо не торкнеться побутових споживачів.

"Одразу хочу заспокоїти населення, воно не буде нас з вами безпосередньо торкатися, бо ми з вами в мораторії спеціальному, ми з вами в спеціальному режимі ПСО", - зазначив Кучеренко.

Депутат пояснив, що це рішення в першу чергу вплине на "Нафтогаз" та оператора ГТС. Однак для непобутових споживачів, включаючи підприємства та Теплокомуненерго, ціна може зрости.

"Для нас ціна не зміниться, для побутових, для непобутових ціна може зрости, в тому числі й для Теплокомуненерго, і для підприємств, і так далі", - додав депутат.

За його словами, зростання тарифів на транспортування газу також буде мати значний вплив на економіку, адже це призведе до підвищення вартості для промислових споживачів, що, своєю чергою, може відобразитися на вартості товарів і послуг.

"Відіб’ється, відіб’ється безумовно, і саме тому для них зараз, для не побутових, а на них же йде шалене навантаження", - наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, раніше Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) вважає, що різке підвищення тарифів на транспортування газу у 4,5 раза може призвести до скорочення інвестицій, падіння обсягів видобутку газу та фінансових проблем для галузі.