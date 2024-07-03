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Підвищення акцизу на пальне пришвидшить існуючу інфляцію і не дасть прибутків, - експерт

Середа 03 липня 2024 16:52
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Підвищення акцизу на пальне пришвидшить існуючу інфляцію і не дасть прибутків, - експерт Фото: підвищення акцизу на пальне пришвидшить існуючу інфляцію (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Підвищення акцизу на пальне призведе до здорожчання транспортної складової, а відповідно – підвищення цін на всі товари і послуги. Це, у свою чергу, розжене інфляцію, і вона може з’їсти весь прибуток, який влада очікує отримати від підвищення акцизу.

Про це заявив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Я розумію, що є потреба в держави в отриманні ресурсів. Але необхідно провести розрахунки - тому що треба розуміти, які є очікування додаткових прибутків, і які проблеми виникнуть в економіці, викликані саме цим кроком. Адже підняття акцизів на пальне відіб’ється тим, що піднімуться ціни на дуже багато товарів, які транспортуються автівками, а це майже всі товари", - наголосив Ус.

Таким чином, пояснює експерт, підвищення акцизів пришвидшить існуючу інфляцію, і ця інфляція знищить очікувані прибутки. Тому всі ризики мають бути добре прораховані.

"Нам спершу здається, що ми виграємо. А потім виявляється, що інфляція з’їсть абсолютно все, що ми виграємо від підвищення акцизів. Тому без чітких розрахунків, бажано проведених не лише державними установами, але й незалежними гравцями, такі рішення ухвалювати не варто", - резюмував Ус.

Нагадаємо, ВР прийняла у першому читанні закон, через який уже з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензину та дизеля для споживачів - як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС. Бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне — на 2,0 грн/л. При тому, що у травні 2022 року бензин коштував 25 грн/літр. Від початку повномасштабного вторгнення це підвищення стане вже третім.

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