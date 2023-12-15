Для підтримки роботи ТЕС ДТЕК ввів в роботу 23 вугільні лави

Для підтримки надійної роботи українських ТЕС, у січні - листопаді поточного року ДТЕК Енерго ввів в роботу 23 нові вугільні лави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначається, ще 3 лави планують ввести в грудні.

"Щоб теплова генерація мала вдосталь палива для роботи на максимумі в піки споживання, особливо взимку, українські шахтарі посилено працюють впродовж усього року. Для цього готують та щомісяця запускають нові вугільні лави. За підсумками цього року таких введених лав будемо мати 26. Все це - опора на надійної робити маневрених потужностей, української енергосистеми, а відтак - світло і тепло в оселях українців", - цитує прес-служба компанії слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

В компанії також нагадали, що інвестиції ДТЕК Енерго в український вуглевидобуток за підсумками 2023 року очікуються на рівні 7,4 млрд грн, що вдвічі більше, ніж у 2022 р. (3,8 млрд грн).

Напередодні в компанії заявляли, що за 11 місяців цього року відпустили в українську енергосистему майже 14 млрд кВт*год електроенергії.