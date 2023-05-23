Підшукують транспорт для втечі. У Мелітополі окупанти почали реконструкцію танку-пам'ятника

Російські окупанти розпочали реставрацію і відновлення танка-пам'ятника у місті Мелітополь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

Танк, який відправлять ремонтуватись простояв на постаменні понад 50 років. При цьому мер розповів, що БРДМ з меморіалу афганцям відновити неможливо.

"Вражаюче, хоч не дуже зрозуміло, чи це новий рівень забезпечення окупантів технікою "аналогов нет ", чи колаборанти вже підшукують транспорт для втечі", - пише Федоров.

Ситуація в Мелітополі

У лютому 2022 року російські військові окупували Мелітополь. Росіяни проводять зросійщення жителів міста та ведуть боротьбу з українськими партизанами.

Зокрема Росія розміщує там відеокамери, що мають велику роздільну здатність об’єктива, фокусну відстань та кут огляду. Таким чином там намагаються убезпечити себе від партизанського руху.

Окрім цього останнімп часом росія почала використовувати та переміщати техніку радянського зразку. Так в окупованому Криму на залізничній станції біля Джанкою було помічено радянську буксировану артилерійську систему.