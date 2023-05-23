ua ru
Вт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Підшукують транспорт для втечі. У Мелітополі окупанти почали реконструкцію танку-пам'ятника

Новость на русском →
Мелітополь, Вівторок 23 травня 2023 17:45
Підшукують транспорт для втечі. У Мелітополі окупанти почали реконструкцію танку-пам'ятника Фото: у Мелітополі окупанти почали реконструкцію танку-пам'ятника (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти розпочали реставрацію і відновлення танка-пам'ятника у місті Мелітополь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

Танк, який відправлять ремонтуватись простояв на постаменні понад 50 років. При цьому мер розповів, що БРДМ з меморіалу афганцям відновити неможливо.

"Вражаюче, хоч не дуже зрозуміло, чи це новий рівень забезпечення окупантів технікою "аналогов нет ", чи колаборанти вже підшукують транспорт для втечі", - пише Федоров.

Ситуація в Мелітополі

У лютому 2022 року російські військові окупували Мелітополь. Росіяни проводять зросійщення жителів міста та ведуть боротьбу з українськими партизанами.

Зокрема Росія розміщує там відеокамери, що мають велику роздільну здатність об’єктива, фокусну відстань та кут огляду. Таким чином там намагаються убезпечити себе від партизанського руху.

Окрім цього останнімп часом росія почала використовувати та переміщати техніку радянського зразку. Так в окупованому Криму на залізничній станції біля Джанкою було помічено радянську буксировану артилерійську систему.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Війна Росії проти України
NEWS
Росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область, - джерела
Росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область, - джерела
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром