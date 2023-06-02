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Підрозділ ЗСУ на Донеччині отримав черговий позашляховик від Favbet Foundation

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П'ятниця 02 червня 2023 13:28
Підрозділ ЗСУ на Донеччині отримав черговий позашляховик від Favbet Foundation Фото: підрозділ ЗСУ на Донеччині отримав черговий позашляховик від Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу ЗСУ у Донецькій області позашляховик підвищеної прохідності Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль допомагає піхотинцям виконувати бойові завдання в районі міста Костянтинівка.

Всього за сприяння Favbet Foundation Збройні сили України та інші сили оборони отримали вже понад 120 авто для виконання бойових завдань.

"Нещодавно ми перетнули позначку в 120 авто для ЗСУ. Робота не зупиняється - ми докладаємо максимум зусиль, щоб максимально оперативно задовольняти запити підрозділів і частин ЗСУ в автомобільній техніці. Кожне нове авто - це більше врятованих життів наших захисників і ліквідованих окупантів", - зазначив віце-президент фонду Favbet Foundation Ігор Сірук.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже більше ніж 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 65 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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Донецька область Збройні сили України
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