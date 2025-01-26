Підробка документів під час воєнного стану: адвокат пояснив, чим це загрожує

Питання підробки документів у період воєнного стану набуло особливої актуальності, оскільки такі злочини створюють реальні загрози національній безпеці України. Обставини змінюються, контроль посилюється, що, в свою чергу, підвищує ризик виявлення та покарання за такі дії.

Він зазначає, що сьогодні проблема створення, використання та розповсюдження підроблених офіційних документів стала широко поширеною, що є серйозним негативним сигналом для сучасного суспільства. Для вирішення цієї проблеми громадяни повинні усвідомлювати, що будь-яка фальсифікація офіційних документів, виконана незаконними способами, є кримінальним правопорушенням.

У контексті загрози національній безпеці, підроблені документи можуть бути використані для проникнення на стратегічні об'єкти, здійснення диверсій, поширення дезінформації та інших дій, що ставлять під загрозу національну безпеку.

Інші злочини, пов’язані з підробкою документів, можуть використовуватися для легалізації незаконно здобутих коштів, шахрайства, незаконного перетину кордону тощо.

Під час воєнного стану відповідальність за підробку документів має ще більш серйозні наслідки, особливо коли йдеться про документи, що пов’язані з мобілізацією, такими як військовий квиток, довідки, повістки. Підробка таких документів може серйозно вплинути на обороноздатність країни, а тому відповідальність за такі злочини набагато вища.

Кримінальна відповідальність за підробку документів

Безпосереднім об'єктом цих злочинів є встановлений законодавством порядок обігу та використання офіційних і деяких приватних документів, який забезпечує належну діяльність підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, а також охороняє права і законні інтереси громадян, а також порядок документального підтвердження фактів, що мають юридичне значення.

Згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України, підроблення документів, печаток, штампів і бланків, їх збут і використання є кримінально караним злочином. Санкції за такі правопорушення варіюються від штрафу до обмеження волі на строк до двох років.

"Особливо небезпечними є випадки підробки документів, пов’язаних із мобілізацією, зокрема військових квитків, довідок чи повісток. Такі дії можуть безпосередньо впливати на обороноздатність держави, що призводить до суворіших покарань", – наголошує Заворітний.

Згідно з ч. 1 ст. 358 КК України, підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут, карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (станом на сьогодні 1 неоподаткований мінімум доходів громадян складає 17 гривень), або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

За використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України) передбачено покарання, у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 гривень) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Службове підроблення документів

В Україні підробка документів, зокрема службове підроблення, є серйозним кримінальним правопорушенням, що передбачає покарання згідно зі статтею 366 Кримінального кодексу. Так, частина 1 статті 366 КК України визначає, що складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них неправдивих даних чи інше їх підроблення службовою особою карається:

штрафом від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

обмеженням волі на строк до 3 років;

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Якщо ж такі дії спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 ККУ), то передбачено:

позбавлення волі на строк від 2 до 5 років;

додаткове позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років;

штраф від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окрему загрозу становить підробка документів, спрямована на ухилення від мобілізації. У таких випадках дії кваліфікуються за статтею 336 ККУ як ухилення від призову під час мобілізації, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Під час воєнного стану за подібні злочини можуть застосовуватись додаткові обтяжуючі обставини. Відповідно до пункту 11 частини 1 статті 67 ККУ, злочини, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану, є обтяжуючими, що зобов’язує суд враховувати це при винесенні вироку.

Заворітний також звертає увагу на те, що під офіційним документом у статтях 358 та 366 Кримінального Кодексу розуміються документи, що містять інформацію, яка підтверджує або посвідчує події, явища чи факти, що мають правові наслідки або можуть бути використані як доказ у правозастосовній діяльності, а також документи, складені, видані або посвідчені уповноваженими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб та окремими громадянами, яким законом надано таке право.