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Підрив Каховської ГЕС. Дніпро повертається у русло, в якому був 70 років тому

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Україна, Середа 21 червня 2023 22:43
Підрив Каховської ГЕС. Дніпро повертається у русло, в якому був 70 років тому Фото: Дніпро повертається у русло, в якому був 70 років тому (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Після підриву росіянами ГЕС вода відступила від берегів Каховського водосховища на 1300-1600 метрів. Внаслідок цього Дніпро практично повертається у своє русло, у якому він був 70 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Вода відступила від берегів на 1300-1600 метрів. Дніпро практично повертається в своє русло, в якому він був 70 років тому", - написав Клименко.

За його словами, наразі роблять всі необхідні розрахунки, які дозволять спрогнозувати й потреби води населенню, і спроможності водного басейну річки Дніпро.

Як зазначається, однією з нагальних потреб у зоні ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС залишається вода. Як питна, так і технічна. Зараз її підвозять. Але влада робить все можливе для того, щоб у найкоротший термін провести комплекс геодезично-розвідувальних робіт, щоб запустити свердловини.

Паралельно на місці ліквідації катастрофи працюють 10 станцій фільтрації для очищення питної води.

Наразі є запаси як мінімум на місяць, щоб забезпечити всіх людей питною водою.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.

У Херсонській області продовжує опускатися вода після підриву дамби. При цьому затоплено ще 21 населений пункт, з них 4 - на правому березі Дніпра, а 17 - на лівому, який окупований росіянами. На правому березі затоплено ще понад 800 будинків.

До того ж у Херсонській області виявили холерну та кишкову палички, там заборонили купатися та ловити рибу.

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Каховська ГЕС
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