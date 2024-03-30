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Підказка для волонтерів. Українцям нагадали про важливий нюанс при ввезенні авто для ЗСУ

Україна , Субота 30 березня 2024 21:09
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Підказка для волонтерів. Українцям нагадали про важливий нюанс при ввезенні авто для ЗСУ Фото: українцям нагадали про декларацію для ввезення авто для ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Автомобілі, які ввозять з-за кордону для військових частин, вважаються не транспортними засобами, а гуманітарною допомогою. Тому є декілька правил при ввезенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

Ввозити автобілі як гуманітарну допомогу можна для використання ЗСУ, Нацгвардії та іншими військовими формуваннями, у такому випадку митні платежі не потрібно платити.

Як зазначають в уряді, 31 березня завершується перехідний період, під час якого в Україну можна було завозити гуманітарну допомогу, використовуючи паперові декларації.

З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу до України буде можливо лише з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Для початку потрібно зареєструватися на сайті системи реєстрації гуманітарних вантажів. Це можна зробити онлайн за допомогою за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Потім необхідно зайти в особистий кабінет, обрати меню - мої вантажі - декларація.

Після цього потрібно обрати пункт "Надходження гуманітарної допомоги", де потрібно вказати поля отримувача та надавача допомоги, а також іншу допомогу.

Нагадаємо, що в Україні громадянам і далі продовжують видавати гуманітарну допомогу, якщо вони цього потребують. Отримати можна не тільки продуктові набори, але й допомогу для дітей.

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