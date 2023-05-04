Для підготовки до опалювального сезону потрібно переглянути тарифи на електроенергію для населення, - екс-міністр

Для відновлення після ракетних атак і підготовки до нового опалювального сезону необхідно переглянути тарифи на електроенергію для населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра енергетики та очільник Української асоціації відновлюваної енергетики Олексія Оржеля.

"У нас тарифи для населення субсидіюються двома державними підприємствами. Поточні тарифи набагато менші реальних цін на ринку, і, як результат, покривають ці витрати дві великі компанії - "Енергоатом" та "Укргідро". Але проблема в тому, що джерел покриття цих витрат немає, тому фактично створюються борги в цих компаніях", - сказав він.

Екс-міністр енергетики зауважив, що минулого року виручені від експорту електроенергії кошти йшли на те, щоб покривати витрати на субсидії для населення.

"На сьогодні питання з експортом, на жаль, провалено. У нас є профіцит, але експортувати ми не можемо, тому що є проблеми з тим, як розподіляти прибуток за цей транскордонний перетин і прибуток відповідно між двома сусідніми компаніями", - заявив Оржель.

Він також звернув увагу на те, що енергосистема України потребує додаткових грошей на відновлення після ракетних ударів, "особливо в тих місцях, які були окуповані або знаходяться біля прифронтових ліній", та підготовку до наступного опалювального сезону.

"Треба заробити чи акумулювати гроші до опалювального сезону, кошти потрібні вже тут і зараз. Треба ще купити необхідне обладнання, треба закупити паливо і тому не можна зволікати (з переглядом тарифів на електроенергії для населення, - ред.)", - додав Оржель.

Нагадаємо, за словами голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського, влада розглядає можливість зростання тарифів на електроенергію для населення.