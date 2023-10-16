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Під ударом бази та полігони РФ. В районі Мелітополя вибухи

Мелітополь, Понеділок 16 жовтня 2023 15:40
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Під ударом бази та полігони РФ. В районі Мелітополя вибухи Фото: у районі Мелітополя Запорізької області лунають вибухи 16 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В районі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області у понеділок, 16 жовтня, лунають вибухи. В цьому місці російські війська розташували свої бази та полігони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Мешканці міста і навколишніх селищ повідомляють про вибухи на півдні - зі сторони Молочного лиману", - розповів він, додавши, що "окупантам Мелітополя "гучно" не тільки від грози та грому".

За словами Федорова, там ворог облаштував військові бази і полігони для навчання майбутнього "гарматного м’яса".

"Спочатку навчаються - потім мінусуються", - констатував мер міста.

Під ударом бази та полігони РФ. В районі Мелітополя вибухи

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь було окуповано у лютому 2022 року під час вторгнення РФ до України. І попри "звання" "тилового", у місті постійно гримлять вибухи в місцях розташування особового складу та техніки загарбників. Наприклад, про вибух у Мелітополі повідомлялося буквально 13 жовтня. Згодом стало відомо, що це вдала операція Сил спеціальних операцій України. Спецназівці відрізали окупантів від постачання палива та боєкомплекту.

"На противагу" окупанти викрадають жінок і затримують цілі сім'ї за нібито допомогу ЗСУ. Крім того, росіяни планують почати виробляти дрони для війни на окупованій території України, до цього процесу залучатимуть навіть дітей.

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Мелітополь вибухи
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