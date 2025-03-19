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Під Львовом спалахнула велика пожежа: вогонь може перекинутися на ліс

Львів, Середа 19 березня 2025 14:43
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Під Львовом спалахнула велика пожежа: вогонь може перекинутися на ліс Фото: під Львовом виникла серйзна пожежа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула поблизу міста Львів 19 березня. Є загроза, що вогонь може перекинутися на ліс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду в Telegram.

У селі Підбірці під Львовом зафіксували велику пожежу сухої трави. Вогонь охопив площу у 5000 квадратних метрів.

Міська рада Львова попереджає, що є загроза поширення вогню на ліс. Наразі фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідують масштабне займання.

"Мерія Львова вкотре нагадує: не спалюйте сухостій та сухотрав’я, бо це шкідливо, неекологічно і незаконно - паліям загрожують багатотисячні штрафи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 березня в Одеській області виникла масштабна пожежа, яка охопила територію площею понад 10 гектарів. Вогонь швидко поширювався через сильний вітер. Через це загоряння перекинулося на територію одного з національних парків.

За даними ДСНС, в Україні з початку 2025 року сталося понад 21 тисяча пожеж. У порівняні з березнем минулого року кількість пожеж зросла на 34%. Головна причина - необережне поводження з вогнем.

Рятувальники нагадують українцям, що за випалювання сухої трави та порушення правил пожежної безпеки загрожує штраф до 6 тисяч гривень.

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Львів ДСНС Пожежа
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