ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Краматорськом пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Новость на русском →
Краматорськ, П'ятниця 03 березня 2023 18:59
Під Краматорськом пролунали вибухи під час повітряної тривоги Ілюстративне фото: під Краматорськом пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 3 березня, мешканці Краматорського району Донецької області почули кілька вибухів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, мешканці Краматорська та прилеглих населених пунктів почули три вибухи.

У Донецькій області зараз оголошено повітряну тривогу, тому всім мешканцям необхідно пройти в укриття.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у низці областей України 3 березня ввечері оголосили повітряну тривогу.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, вона пов'язана із ймовірністю запуску ворогом балістичних ракет, які українські захисники поки що не можуть збивати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Донецька область вибухи воздушная тревога
NEWS
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін