В Петропавловке Днепропетровской области школьникам строят новый стадион

Учащиеся лицея №2 в Петропавловке Днепропетровской области смогут заниматься спортом на современном стадионе, который создают для них по программе президента Владимира Зеленского " Большая стройка ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Модерновой школе - современный стадион. Сначала осовременили учебный корпус. После взялись за спортивную зону во дворе. Там обустраиваем несколько футбольных полей и площадок", - рассказал Резниченко.

В лицее, недавно полностью отремонтированном, учится 600 детей. До этого им приходилось играть в футбол и волейбол на бывшем стадионе, от которого почти ничего не осталось.

Новый строят фактически с нуля. Здесь появится большое и малое футбольные поля, площадки для занятий волейболом, теннисом и баскетболом, а также беговые дорожки, полоса препятствий и зона для прыжков. Все - с безопасным покрытием. На футбольном поле будет искусственный газон, под который засыпают слои песка и резиновой крошки.

Ожидается, что, кроме учащихся лицея, на новом стадионе будут тренироваться и воспитанники местной спортшколы.