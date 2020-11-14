Петиция против карантина выходного дня собрала необходимое количество голосов, ее должен рассмотреть Зеленский

Фото: девушка в защитной маске (unsplash)

Петиция против карантина выходного дня собрала почти 27 тысяч подписей. Для того чтобы ее рассмотрел президент, нужно, чтобы петиция набрала 25 тысяч подписей.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Авторы петиции считают, что новые ограничения будут иметь "катастрофические последствия" и "не повлияют на динамику распространения болезни".

"Введение карантина выходного дня будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию", - говорится в тексте петиции.

Согласно петиции, "общественность, представители бизнеса и эксперты рынка" требуют, в частности:

отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени;

придерживаться конституционных гарантий на предпринимательскую деятельность, труд, социальную защиту и гарантий на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти;

консультации с общественностью и представителями бизнеса перед принятием решений по установлению карантина и введении противоэпидемических мероприятий.

Петиция ожидает рассмотрения.

Напомним, с полуночи субботы, 14 ноября в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня, решение о введении которого в правительстве приняли на этой неделе.

Карантин выходного дня ввели на три недели. Он будет действовать с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника. В остальные дни на территории страны будут действовать ограничения "оранжевой зоны".

Как писало РБК-Украина, власти некоторых городов Украины отказалась выполнять решение правительства по карантину выходного дня.