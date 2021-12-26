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Первый в мире. Китай разработал ИИ, который может обвинять в преступлениях

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Воскресенье 26 декабря 2021 20:16
Первый в мире. Китай разработал ИИ, который может обвинять в преступлениях Фото: Китай разработал ИИ, который может обвинять в преступлениях (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Исследователи из Китая заявили, что им удалось впервые в мире создать машину, которая может обвинять людей в преступлениях с помощью искусственного интеллекта. ИИ-прокурор может выдвигать обвинения с точностью более 97% на основе словесного описания дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korean Times.

По словам профессора Ши Юна, директора лаборатории больших данных и управления знаниями Китайской академии наук, ведущего научного сотрудника проекта, технология может снизить ежедневную нагрузку прокуроров, позволив им сосредоточиться на более сложных задачах.

"Система может в определенной степени заменить прокуроров в процессе принятия решений", - заявил он.

Применение технологии ИИ в правоохранительных органах расширяется по всему миру.

Прокуроры Китая были первыми, кто начал использовать ИИ в 2016 году. Многие из них сейчас используют инструмент ИИ, известный как System 206. Этот инструмент может оценивать силу доказательств, условия для ареста и степень общественной опасности подозреваемого.

Машина будет принимать решения на основе определения и удаления из материалов дела все, что не имеет отношения к преступлению, не удаляя при этом полезную информацию. Машина будет преобразовать сложный, постоянно меняющийся человеческий язык в стандартный математический или геометрический формат, понятный компьютеру.

ИИ-прокурор может работать на настольном компьютере. Для каждого подозреваемого он будет выдвигать обвинение на основе 1 тысячи "признаков", полученных из текста описания дела, созданного человеком, большинство из которых слишком малы или абстрактны, чтобы иметь смысл для человека. Затем System 206 оценивает улики.

Машина была "обучена" на более чем 17 тысячах дел за период с 2015 по 2020 год. На данный момент она может идентифицировать и выдвигать обвинения по восьми наиболее распространенным преступлениям в Шанхае.

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