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Первая страна в мире одобрила однодозовую вакцину Johnson&Johnson

Новина українською → Бахрейн, Четверг 25 февраля 2021 20:20
Первая страна в мире одобрила однодозовую вакцину Johnson&Johnson Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины разработки Johnson&Johnson. Это первая страна в мире, разрешившая использование этого препарата.

Об этом сообщает Reuters.

Местный регулятор одобрил применение американской вакцины, курс которой состоит из одной дозы, в отличии от других уже используемых в мире препаратов.

В стране вакцину Johnson&Johnson планируют использовать для пациентов из групп риска - тех, у кого коронавирус может развиваться в тяжелой форме, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее в Бахрейне уже вакцинировали население препаратами Pfizer, AstraZeneca, российским "Спутник V" и китайским Sinopharm.

В среду сообщалось, что американский регулятор FDA признал потенциальную вакцину от коронавируса компании Johnson&Johnson безопасной и эффективной. Таким образом, эта вакцина стала на шаг ближе к получению разрешения на использование в США.

Кроме того, 19 февраля компания Johnson&Johnson подала ВОЗ документы для получения разрешения на экстренное применение вакцины от коронавируса.

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