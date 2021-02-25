Первая страна в мире одобрила однодозовую вакцину Johnson&Johnson

Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины разработки Johnson&Johnson. Это первая страна в мире, разрешившая использование этого препарата.

Местный регулятор одобрил применение американской вакцины, курс которой состоит из одной дозы, в отличии от других уже используемых в мире препаратов.

В стране вакцину Johnson&Johnson планируют использовать для пациентов из групп риска - тех, у кого коронавирус может развиваться в тяжелой форме, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее в Бахрейне уже вакцинировали население препаратами Pfizer, AstraZeneca, российским "Спутник V" и китайским Sinopharm.