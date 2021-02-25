Первая страна в мире одобрила однодозовую вакцину Johnson&Johnson
Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины разработки Johnson&Johnson. Это первая страна в мире, разрешившая использование этого препарата.
Об этом сообщает Reuters.
Местный регулятор одобрил применение американской вакцины, курс которой состоит из одной дозы, в отличии от других уже используемых в мире препаратов.
В стране вакцину Johnson&Johnson планируют использовать для пациентов из групп риска - тех, у кого коронавирус может развиваться в тяжелой форме, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Ранее в Бахрейне уже вакцинировали население препаратами Pfizer, AstraZeneca, российским "Спутник V" и китайским Sinopharm.
В среду сообщалось, что американский регулятор FDA признал потенциальную вакцину от коронавируса компании Johnson&Johnson безопасной и эффективной. Таким образом, эта вакцина стала на шаг ближе к получению разрешения на использование в США.
Кроме того, 19 февраля компания Johnson&Johnson подала ВОЗ документы для получения разрешения на экстренное применение вакцины от коронавируса.