Первая в истории женщина-президент Венгрии вступила в должность
Новый президент Венгрии Каталин Новак вступила в должность. На посту она сменила Яноша Адера и стала первой в истории страны женщиной-президентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.
"Сегодня утром я приняла ключи от дворца Шандора (в нем находится Администрация президента, - ред.) у Яноша Адера. Каждый венгр может рассчитывать на меня, и я рассчитываю на каждого венгра", - отметила Новак.
Венгерский парламент избрал ее президентом 10 марта, Новак является членом правящей партии "Фидес".
Отметим, в этой стране президент выполняет в основном церемониальные функции, фактическая власть стране сосредоточена в руках премьера Виктора Орбана. При этом президент является верховным главнокомандующим венгерской армии и выражает единство нации.
Новак уже вступила в должность, несмотря на то, что инаугурация пройдет 14 мая.
Напомним, в начале апреля партия Виктора Орбана "Фидес" одержала победу на парламентских выборах, что позволило ему остаться во главе венгерского правительства.
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