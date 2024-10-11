ua en ru
Пт, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перший номер драфту НХЛ прем'єрною шайбою не врятував від поразки: відео

Сан-Хосе, П'ятниця 11 жовтня 2024 10:51
UA EN RU
Перший номер драфту НХЛ прем'єрною шайбою не врятував від поразки: відео Фото: Маклін Селебріні провів перший матч під егідою НХЛ (x.com/SanJoseSharks)
Автор: Антон Федорців

Перший новачок міжсезоння Національної хокейної ліги Маклін Селебріні результативно дебютував у складі "Сан-Хосе Шаркс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Юний центрфорвард вийшов у першій ланці "акул" на протистояння зі "Сент-Луїсом". Саме 18-річний канадець відкрив рахунок у протистоянні. У середині першого періоду він отримав шайбу праворуч, розвернувся на вході в коло та віддав передачу в центр, але після рикошету "диск" влетів за лінію.

Згодом Селебріні додав до прем'єрної шайби ще й дебютний асист. Після того, як Кайру з Бучневічем розіграли вихід 2 в 1, проспект "Сан-Хосе" з-за воріт віддав на Тоффолі, а той "прошив" Хофера. У другій 20-хвилинці "Шаркс" відзначилися ще двічі – Зеттерлунд реалізував більшість, а Гудроу закинув у меншості.

Проте, втримати переможний рахунок "Сан-Хосе" не судилося. У третьому періоді "Блюз" оформили три голи. Спершу Факса проштовхнув шайбу за лінію на "п'ятаку". Потім Сутер відзначився з центральної зони. А на останній хвилині Фолк кидком від борту перевів матч в овертайм. Там Шенн потужним кидком із лівої зони приніс перемогу "Сент-Луїсу" (5:4 ОТ).

Хто такий Маклін Селебріні

Уродженець Британської Колумбії, у дитинстві переїхав зі сім'єю в район затоки Сан-Франциско. Грав за "Чикаго Стіл" у Хокейній лізі США, на студентському рівні виступав за Бостонський університет.

Під егідою Національної асоціації студентського спорту (NCAA) провів 38 матчів регулярної першості в сезоні 2023/24, в яких закинув 32 шайби та віддав 32 результативні передачі. Був фаворитом цьогорічного драфту та прогнозовано обраний під 1-м номером. У складі збірної Канади завоював "бронзу" ЧС-2023 серед 18-річних.

Фанат "Ванкувера". Його батько грав за місцевих футбольних "86-х", які згодом трансформувалися у "Вайткепс". Брат – Ейден Селебріні – був обраний "Кенакс" у 6-му раунді драфту НХЛ-2023.

Усі результати вечора в НХЛ:

Перший номер драфту НХЛ прем'єрною шайбою не врятував від поразки: відео

До слова, напередодні голкіпер "Монреаля" Монтембо очолив хіт-парад зірок із шатаутом проти "Торонто".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ Хокей
NEWS
Нові правила. Як зміниться мобілізація в Україні та чи буде "економічна бронь"
Нові правила. Як зміниться мобілізація в Україні та чи буде "економічна бронь"
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом