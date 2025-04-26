За перший квартал 2025 року ДТЕК інвестував 1,2 млрд грн у відновлення ТЕС після обстрілів

За перші три місяці 2025 року компанія ДТЕК інвестувала 1,2 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій після обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Протягом січня - березня 2025 року компанія ДТЕК Енерго вклав близько 1,2 млрд грн у ремонтні роботи та відновлення теплоелектростанцій, що постраждали від масованих ворожих обстрілів. Це третина від загального обсягу інвестицій у відновлення ТЕС за минулий рік", - йдеться в ньому.

Зазначається, що ремонтна кампанія триває безперервно, оскільки рівень руйнувань через атаки агресора залишається надзвичайно високим.

Зокрема, станом на літо 2024 року було пошкоджено або зруйновано 90% теплової генерації ДТЕК. Енергетикам вдалося напередодні зими відновити більше половини потужностей, але нові масовані обстріли у листопаді - грудні спричинили нові серйозні руйнування.

"Сьогодні наше головне завдання - не зупинятися, а активно продовжувати відновлювальні роботи. Посилено працюємо над тим, щоб бути готовими до літніх пікових навантажень і до майбутнього опалювального сезону", - наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 3,6 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій і ще 7,5 млрд грн - у розвиток вітчизняного вуглевидобутку.