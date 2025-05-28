З трьома двигунами: електричний кросовер Alpine А390 показали офіційно

Електричний кросовер Alpine A390 показали офіційно. Європейські продажі авто стартують до кінця цього року. Електромобіль дебютував у двох версіях, GT та GTS, і обидві вони тримоторні: один електродвигун встановлений спереду, два ззаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Alpine A390 – це купеподібний кросовер довжиною 4,6 метра, в основі якого лежить архітектура AmpR Medium (колишня назва – CMF-EV). На цій же платформі побудовано Renault Megane E-Tech та Renault Scenic E-Tech.

A390 GT отримав три електромотори, які разом видають 400 кінських сил, у GTS-варіанту установка 470-сильна. У першому випадку розгін до "сотні" займає 4,8 секунди, а максимальна швидкість обмежена 200 кілометрами на годину. Версія GTS на 0,9 секунди швидше, і може прискорюватися до 220 кілометрів на годину.

Обидва варіанти оснащені 400-вольтовою нікель-марганець-кобальтовою батареєю, ємність якої становить 89 кВт*год. Запас ходу – до 550 та 520 кілометрів за циклом WLTP відповідно.

У салоні крос-купе - цифрова панель приладів діагоналлю 12,3 дюйми та 12-дюймовий мультимедійний екран, знайомі по Megane E-Tech. Аудіосистема Devialet налічує 13 динаміків, причому вона відтворює як музику, та може імітувати звук роботи двигуна внутрішнього згоряння. Ціни на кросовер Alpine починаються з 65 тисяч євро.