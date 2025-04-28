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Перший електромобіль Range Rover: розкриті нові фото та характеристики

Понеділок 28 квітня 2025 14:35
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Перший електромобіль Range Rover: розкриті нові фото та характеристики Фото: перший електромобіль Range Rover (прес-служба Range Rover)
Автор: Константин Широкун

Компанія JLR готує серійний електромобіль Range Rover. Зазначається, що позашляховик проходив зимові випробування у шведському Арьєплозі, що знаходиться у Заполяр'ї. За час тестів електромобіль пройшов 72 500 км і, за заявою виробника, проявив значну морозостійкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу автовиробника.

Все завдяки фірмовій системі ThermAssist, яка дозволяє заощадити до 40% електроенергії на обігрів за рахунок теплового насоса та інших хитрощів. Вона ж сприяє підтримці комфортного температурного режиму для силової установки та в салоні електромобіля аж до -10º C. Додаткові обігрівачі включаються тільки при нижчих температурах.

Перший електромобіль Range Rover: розкриті нові фото та характеристики

Оголошено, що електричний Range Rover матиме 800-вольтову тягову батарею ємністю 117 кВт*год. Вона складається з 344 призматичних осередків, які встановлені в корпус за технологією cell-to-pack, що знижує загальну масу та збільшує щільність енергії акумулятора. Розробники наголошують, що батарея розроблена і буде вироблятися самою компанією JLR.

Ще одним пунктом програми випробувань у шведському заполяр'ї стали позашляхові здібності. На тестах відпрацьовувалася взаємодія фірмової системи позашляхових налаштувань Terrain Response із пневмопідвіскою. В результаті Range Rover зміг підкорити арктичні схили з нахилом 17 і 28 градусів, а підвіска з двокамерними пневмобалонами впоралася зі специфічними навантаженнями та коливаннями, характерними для електромобілів.

Перший електромобіль Range Rover: розкриті нові фото та характеристики

Майбутній Range Rover Electric буде оснащений двомоторним повним приводом. За планами компанії, серійний Range Rover Electric буде показаний до кінця цього року, і відразу буде відкрито прийом замовлень. Виробництво електричних позашляховиків налагодять пліч-о-пліч із іншими моделями на заводі в англійському Соліхаллі.

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