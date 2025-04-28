Перший електромобіль Range Rover: розкриті нові фото та характеристики

Компанія JLR готує серійний електромобіль Range Rover. Зазначається, що позашляховик проходив зимові випробування у шведському Арьєплозі, що знаходиться у Заполяр'ї. За час тестів електромобіль пройшов 72 500 км і, за заявою виробника, проявив значну морозостійкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу автовиробника.

Все завдяки фірмовій системі ThermAssist, яка дозволяє заощадити до 40% електроенергії на обігрів за рахунок теплового насоса та інших хитрощів. Вона ж сприяє підтримці комфортного температурного режиму для силової установки та в салоні електромобіля аж до -10º C. Додаткові обігрівачі включаються тільки при нижчих температурах.

Оголошено, що електричний Range Rover матиме 800-вольтову тягову батарею ємністю 117 кВт*год. Вона складається з 344 призматичних осередків, які встановлені в корпус за технологією cell-to-pack, що знижує загальну масу та збільшує щільність енергії акумулятора. Розробники наголошують, що батарея розроблена і буде вироблятися самою компанією JLR.

Ще одним пунктом програми випробувань у шведському заполяр'ї стали позашляхові здібності. На тестах відпрацьовувалася взаємодія фірмової системи позашляхових налаштувань Terrain Response із пневмопідвіскою. В результаті Range Rover зміг підкорити арктичні схили з нахилом 17 і 28 градусів, а підвіска з двокамерними пневмобалонами впоралася зі специфічними навантаженнями та коливаннями, характерними для електромобілів.

Майбутній Range Rover Electric буде оснащений двомоторним повним приводом. За планами компанії, серійний Range Rover Electric буде показаний до кінця цього року, і відразу буде відкрито прийом замовлень. Виробництво електричних позашляховиків налагодять пліч-о-пліч із іншими моделями на заводі в англійському Соліхаллі.