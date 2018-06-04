Как пережить жару: полезные советы

Рекомендации и советы, как спастись от летнего зноя в городе

Как пережить жару и спастись от палящего солнца в летние городские будни дома и на работе, главные правила летнего рациона, какую одежду лучше выбрать для знойной погоды - в подборке советов Styler.

Как спасаться от жары

Синоптики прогнозируют, что этим летом температура побъет рекордные показатели. Поэтому вопрос, как пережить жару, будет очень актуальным. Чтобы минимизировать влияние летнего солнца на самочувствие, важно следовать нескольким правилам:

Поддерживайте водный баланс. В жаркую погоду организм теряет большое количество жидкости с потом, поэтому важно регулярно "пополнять" ее запасы. Воду следует пить небольшими глотками каждые полчаса. Хорошо утоляет жажду подкисленная вода с дольками цитрусовых.

Дома или в офисе используйте увлажнители воздуха, для этой цели подойдет и обычный пульверизатор.

Если в жару вы находитесь на улице, обязательно берите с собой спрей с термальной или обычной минеральной водой, чтобы увлажнить лицо.

Когда нет возможности принять душ, чаще мойте руки до плечей прохладной водой, смочите полотенце и положите на шею.

Фото: Спастись от жары помогут лимонады и прохладная вода (pixabay.com/jill111)

Как пережить жару в помещении: полезные советы для офиса и дома

Комнатные растения с большими листьями, например, фикусы, также хорошо спасают от жары. При опрыскивании водой они долго остаются влажными и остужают воздух.

Защитить комнату от палящих солнечных лучей лучше, чем плотные шторы, поможет отражающая пленка из фольги. Не открывайте форточки в полуденные часы.

Если в помещении нет кондиционера, охладить воздух поможет обычный вентилятор. Для этого под поток воздуха нужно поставить бутылки с замороженной водой и периодически менять их.

Летом стоит заменить обычные лампы накаливания на светодиодные - они выделяют намного меньше тепла.

Влажную уборку в жаркие дни нужно проводить ежедневно.

Еще один способ, как пережить жару дома, - набрать в ванну холодной воды и не закрывать дверь, чтобы влага распространилась по всем комнатам.

В жаркие дни стоит ограничить готовку блюд на плите и в духовке.

Что носить летом: рекомендации по выбору одежды

Для летнего зноя лучше выбрать наряды светлых тонов, которые отражают больше света и сохраняют прохладу.

Фото: Одежда в жару - свободного кроя и светлых тонов (pixabay.com/angll)

Одежда должна иметь свободный крой - так воздух будет циркулировать рядом с кожей, ускоряя процесс испарения тепла.

В жаркие дни нужно отказаться от синтетических тканей и отдать предпочтение натуральным (хлопку, шелку и льну).

Влажная одежда, хоть и не надолго, спасает от зноя летом. Перед выходом на улицу ее можно сбрызнуть прохладной водой из пульверизатора.

Широкополые шляпы и очки со светофильтром UV 380-UV 400 - в летнюю жару играют роль не только стильных аксессуаров, но и являются незаменимыми спасителями от палящего солнца.

Защитить открытые участки кожи в полдень поможет легкий летний платок.

В зной использование декоративной косметики и укладочных средств для прически необходимо свести к минимуму. Спасителями кожи станут кремы с большим числом SPF, матирующие салфетки, термальные спреи.

Питание в жару

Летом в рационе обязательно должны присутствовать овощи и фрукты, которые содержат много влаги (огурцы, помидоры, яблоки, арбузы), а также насыщают организм витаминами и минералами.

Фото: Овощи помогут хорошо себя чувствовать в летний зной (pixabay.com/RitaE)

В жаркие дни лучше отказаться от "тяжелой пищи", переваривание которой вызывает повышение температуры. Альтернативой мясу, как источнику белка, станет рыба.

Вместо борща летом можно готовить окрошку, гаспаччо, холодные супы-пюре.

Горячий зеленый чай регулирует теплообмен, именно поэтому его пьют в жару в южных странах.

Во время знойных летних дней следует исключить из рациона кофе и крепкий алкоголь - эти напитки оказывают большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Пиво также не рекомендуется, т.к. вызывает обезвоживание организма.

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